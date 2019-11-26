В полиции рассказали о расследовании ДТП с Кулебой

Фото: Николай Кулеба (из открытых источников)

Полиция назначила ряд экспертиз

Сотрудники полиции опросили уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебу о дорожно-транспортном происшествии, в которое он попал вместе с двумя сыновьями 24 ноября, и назначили ряд экспертиз. Об этом РБК-Украина сообщил спикер ГУ Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович.

По его словам, Кулебу сразу еще в больнице опросили сотрудники полиции.

"На данный момент назначены ряд экспертиз и по покрытии дорожному, и по погоде, и техническая. Также будет назначена экспертиза той видеозаписи, которую все видели с ДТП", - сообщил спикер.

Он отметил, что следствие намерено изъять в процессуальном порядке видеозапись, на которой зафиксирован момент дорожно-транспортного происшествия.

Жукович также добавил, что расследование дела ведет Следственное управление Киевского областного главка полиции.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие с участием Николая Кулебы и его детей произошло 24 ноября около 14:00 на трассе Киев-Одесса, вблизи села Чабаны. Автомобиль омбудсмена столкнулся с микроавтобусом. По данным следствия, виновником аварии является Кулеба.

В результате ДТП Кулеба получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, травму грудной клетки, травму живота. Его госпитализировали в больницу "Феофания" вместе со старшим сыном. Младшего сына госпитализировали в "Охматдет".