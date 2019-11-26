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У поліції розповіли про розслідування ДТП з Кулебой

Новини » Суспільство     26.11.2019 - 17:59
У поліції розповіли про розслідування ДТП з Кулебой
Фото: Микола Кулеба (з відкритих джерел)

Поліція призначила низку експертиз

Співробітники поліції опитали уповноваженого президента України з прав дитини Кулебу Миколу про дорожньо-транспортну пригоду, в яку він потрапив разом з двома синами 24 листопада, і призначили ряд експертиз. Про це РБК-Україна повідомив речник ГУ Національної поліції в Київській області Микола Жукович.

За його словами, Кулебу відразу ще в лікарні опитали співробітники поліції.

"На даний момент призначено ряд експертиз і по дорожньому покритті, і по погоді, і технічна. Також буде призначена експертиза тієї відеозапису, яку всі бачили з ДТП", - повідомив спікер.

Він зазначив, що слідство має намір вилучити в процесуальному порядку відеозапис, на якому зафіксовано момент дорожньо-транспортної пригоди.

Жукович також додав, що розслідування справи веде Слідче управління Київського обласного главку поліції.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода за участю Миколи Кулеби та його дітей відбулося 24 листопада близько 14:00 на трасі Київ-Одеса, поблизу села Чабани. Автомобіль омбудсмена зіткнувся з мікроавтобусом. За даними слідства, винуватцем аварії є Кулеба.

В результаті ДТП Кулеба отримав струс мозку, закриту черепно-мозкову травму, травму грудної клітини, травму живота. Його госпіталізували в лікарню "Феофанія" разом зі старшим сином. Молодшого сина госпіталізували в "Охматдит".

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