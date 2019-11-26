Врачи сообщили о состоянии Кулебы после ДТП

Фото: Николай Кулеба (из открытых источников)

Сын Николая Кулебы находится в медикаментозной коме

Один из сыновей уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебы после дорожно-транспортного происшествия находится в тяжелом состоянии в медикаментозной коме, сам Кулеба находится в больнице с переломами ребер и травмой грудной клетки. Об этом сообщил главный врач больницы "Феофания" Игорь Семенив, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Семенива, утром 26 ноября прошел консилиум врачей, на котором обсуждалось дальнейшее лечение сына омбудсмена.

"Он находится в нейрореанимации, состояние остается тяжелым. Проводится постоянный мониторинг состояния головного мозга. Сегодня не планируется хирургическое вмешательство, но мы не можем сказать, что такой необходимости не возникнет. Условно говоря, он в медикаментозной коме, которая необходима на данный момент", - сообщил он.

По словам врачей, у Кулебы закрытая травма грудной клетки и перелом ребер со второго по десятое.

Напомним, ДТП с участием Николая Кулебы и его детей произошла 24 ноября около 14:00 на трассе Киев-Одесса, вблизи села Чабаны. Автомобиль омбудсмена столкнулся с микроавтобусом. По данным следствия, виновником ДТП является Кулеба.

В результате ДТП Кулеба получил сотрясение мозга, закрытую ЧМТ, травму грудной клетки, травму живота. Его госпитализировали в больницу "Феофания" вместе со старшим сыном. Младшего сына госпитализировали в "Охматдет".