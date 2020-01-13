ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В полиции рассказали детали ДТП в Днепропетровской области с 4 погибшими

Новости » Происшествия     13.01.2020 - 12:35
В полиции рассказали детали ДТП в Днепропетровской области с 4 погибшими
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser на скользком участке дороги не справился с управлением

В полиции назвали скользкую дорогу причиной дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Днепропетровской области, в результате которого автомобиль съехал в пруд. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Отмечается, что водитель автомобиля Toyota Land Cruiser на скользком участке дороги не справился с управлением и съехал в пруд. В результате аварии погибли жена и муж 1983 года рождения, их 14-летняя дочь и женщина 1982 года рождения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 296 УКУ. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее спасатели сообщали, что достали из водоема автомобиль с четырьмя телами.

Также ранее сообщалось, что ночью 12 января, в Киеве на бульваре Дружбы Народов случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек и еще четверо человек травмированы.

Ранее сообщалось, что во Львовской области в дорожно-транспортном происшествии погиб пешеход.

РБК-Украина писало, что во Львовской области в результате столкновения микроавтобуса с тягачом погибло трое людей.

Убийство в Каховке: руководство отдела полиции уволили В Днепропетровской области из водоема достали автомобиль с четырьмя телами
Новости Украины ДТПполицияпогибшиеДнепропетровская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь