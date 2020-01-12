В Киеве авто столкнулось с бетонным столбом, есть погибший и раненые

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

В ДТП пострадали четыре человека

Ночью в Киеве на бульваре Дружбы Народов случилось дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб человек и еще четверо людей травмированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Отмечается, что сообщение о происшествии поступило в 03:02. Как оказалось, в результате столкновения с бетонным столбом автомобиль Honda Jazz перевернулся на крышу и сразу загорелся.

В автомобиле находилось пять человек. Увидев ДТП, очевидцы происшествия помогли четырем пассажирам (две женщины и двое мужчин) выбраться из горящей машины еще до прибытия спасателей.

В 03:19 огнеборцы потушили пожар, деблокировали зажатое тело водителя мужского пола с помощью гидравлического инструмента и передали его работникам полиции.

Сейчас, обстоятельствами дорожно-транспортного происшествия занимаются правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что во Львовской области в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погиб пешеход.

РБК-Украина писало, что во Львовской области в результате столкновения микроавтобуса с сідловим тягачом погибло трое людей.