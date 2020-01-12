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Во Львовской области в ДТП погиб пешеход

Новости » Происшествия     12.01.2020 - 09:23
Во Львовской области в ДТП погиб пешеход
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина скончался на месте происшествия

Во Львовской области в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погиб пешеход. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Отмечается, что 11 января около 18:15 в селе Долгое Стрыйского района, водитель автомобиля “Рено-Трафикˮ, житель села Поприще Стрыйского района 1977 года рождения, совершил наезд на пешехода.

От полученных травм мужчина 1964 года рождения скончался на месте происшествия. Обстоятельства происшествия расследуются.

Напомним, вчера вечером в Борисполе Киевской области патрульный автомобиль на смерть сбил мужчину, который переходил дорогу.

РБК-Украина писало, в Кривом Роге на улице Каткова водитель авто влетел в толпу людей на пешеходном переходе и сбила на смерть двух людей.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел в ближайшее время внесет в Верховную раду законопроекты об усилении ответственности водителей за наезды на людей, которые приводят к травмам или гибели.

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Новости Украины ЛьвовДТПЛьвовская областьпешеход
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