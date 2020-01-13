У поліції розповіли деталі ДТП у Дніпропетровський області з 4 загиблими

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Водій автомобіля Toyota Land Cruiser на слизькій ділянці дороги не впорався з керуванням

У поліції назвали слизьку дорогу причиною дорожно-транспортної пригоди (ДТП) в Дніпропетровській області, в результаті якої автомобіль з'їхав у ставок. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Зазначається, що водій автомобіля Toyota Land Cruiser на слизькій ділянці дороги не впорався з керуванням та з’їхав у ставок. В результаті аварії загинули дружина та чоловік 1983 року народження, їхня 14-річна донька та жінка 1982 року народження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 ККУ. Наразі поліція встановлює всі обставини ДТП.

Нагадаємо, раніше рятувальники повідомляли, що дістали з водойми авто із чотирьма тілами.

Також раніше повідомлялось, що вночі 12 січня в Києві на бульварі Дружби Народів трапилася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула людина та ще четверо осіб травмовано.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області в дорожньо-транспортній пригоді загинув пішохід.

РБК-Україна писало, що у Львівській області внаслідок зіткнення мікроавтобуса із сідловим тягачем загинуло троє людей.