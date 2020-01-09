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Во Львовской области в ДТП с микроавтобусом погибли трое людей

Новости » Происшествия     09.01.2020 - 11:26
Во Львовской области в ДТП с микроавтобусом погибли трое людей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По данному факту открыто уголовное производство

Во Львовской области в результате столкновения микроавтобуса с седельным тягачом погибли трое людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Отмечается, что 46-летний житель Ивано-Франковской области, находясь за рулем микроавтобуса Volkswagen, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с седельным тягачом Mercedes под управлением 30-летнего иностранца. Вследствие ДТП погибли трое людей.

"Правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины 46-летнего жителя Ивано-Франковской области, который, управляя микроавтобусом Volkswagen, совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes",- указано в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Кривом Роге на улице Каткова водитель авто влетела в толпу людей на пешеходном переходе и сбила на смерть двух человек.

Также в результате тройного ДТП в Никополе погиб один человек, еще 12 получили травмы.

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