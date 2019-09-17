В полиции осталась единственная версия пожара в дома Гонтаревой

После просмотра записей с камер наблюдения правохранители исключили все версии поджога в доме бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой, кроме умышленного поджога. Об этом в эфире программы "Нині вже" на hromadske заявил руководитель пресс-службы Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

Он рассказал, что на камерах наблюдения видно, как неизвестный человек устроил пожар на територии вокруг дома.

"Неизвестный перекидывал какие-то два чемодана через забор и потом бросил зажигательное устройство, в результате чего загорелись эти чемоданы и затем огонь перекинулся на беседку, которая там рядом стояла и от нее загорелся уже весь дом", - заявил он.

В то же время, Жукович добавил, что пока содержание чемоданов неизвестно, проводится соответствующая экспертиза. Кроме того, он добавил, что следователи сейчас ищут другие возможные видеозаписи, на которых зафиксированы злоумышленники.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка проведет в среду, 18 сентября, совместное совещание прокуроров и следователей с целью расследования пожара в доме Гонтаревой.

Напомним, 17 сентября неизвестные подожгли дом экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Дом полностью сгорел.

Посольство США в Украине призвало найти виновных в поджоге дома. В представительстве ЕС заявили, что такие действия являются неприемлемыми.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе СБУ Ивану Баканову присоединиться к расследованию факта поджога дома бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.