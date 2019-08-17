В полиции назвали основную версию пожара в гостинице Одессы

Правоохранители проверяются три версии сегодняшнего пожара в одесском отеле "Токио Стар", в результате которого погибли 8 человек. Об этом во время брифинга сообщил начальных одесской полиции Олег Бех, передает РБК-Украина.

По данным Беха, основной версией пожара в гостинице "Токио Стар" является короткое замыкание в электрощитовой рядом с прачечной, где находится место возгорания. Вблизи прачечной обнаружили несколько тел погибших, которые, по предварительному заключению, отравились угарным газом.

Кроме того, правоохранители рассматривают две версии инцидента. Так, одной из версий является умышленный поджог с целью сокрытия убийства. Также полиция проверяет возможное неосторожное обращение с огнем посетителями отеля.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители открыли уголовное производство по факту пожара в одесском отеле "Токио Стар", который произошел ночью 17 августа. Полиция расследует нарушение требований пожарной безопасности в гостинице.

РБК-Украина писало, что в июле этого года в здании гостиницы "Токио Стар" должна была состояться проверка Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Однако, сотрудника ГСЧС не допустили на территорию объекта из-за того, что владелец сменил форму собственности.

Добавим, президент Владимир Зеленский заявил, что лично проследит за расследованием пожара в одесском отеле "Токио Стар". Он подчеркнул, что ответственность за случившееся должен понести владелец отеля.