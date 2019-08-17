ГСЧС не допустили к проверке "Токио Стар" в июле

Фото: пожар в гостинице "Токио Стар" (odesa online)

Проверка не состоялась, поскольку владелец гостиницы сменил форму собственности

Представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в июле не допустили к проверке здания одесской гостиницы "Токио Стар", где сегодня произошел пожар. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Министерства внутренних дел в Facebook.

Так, по данным ведомства, в июле этого года в здании отеля должна была состояться проверка, но работников ГСЧС не допустили к объекту в связи с изменением формы собственности.

"Из-за того, что владелец гостиницы сменил форму собственности, представитель ГСЧС, который осуществляет мероприятия государственного надзора и контроля, не был допущен на объект. Об этом был составлен соответствующий акт не допуска", - отметили в МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что глава правительства Владимир Гройсман поручил провести проверку в санаториях и гостиницах по всей Украине в связи с пожаром в здании одесского отеля "Токио Стар". Премьер подчеркнул, что собственники и руководители объектов должны нести ответственность за безопасность людей.

РБК-Украина писало, что ночью 17 августа в одесском отеле "Токио Стар" произошел пожар. Как известно, возгорание произошло на 2-м этаже отеля. В результате пожара погибли 8 человек, еще по меньшей мере десять получили ранения.

Кроме того, по факту пожара в гостинице "Токио Стар" правоохранители открыли уголовное производство. Полиция расследует нарушения требований пожарной безопасности в одесском отеле.