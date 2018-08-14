В полиции назвали число пьяных водителей с начала года

За семь месяцев 2018 года зарегистрировано более 64 тыс. случаев вождения в состоянии опьянения

За семь месяцев 2018 года сотрудниками патрульной полиции было задокументировано более 60 тыс. случаев вождения в состоянии опьянения. Об этом говорится в ответе Департамента патрульной полиции на запрос РБК-Украина.

Как сообщили в полиции, за семь месяцев прошлого года было зарегистрировано более 68 тыс. случаев вождения в состоянии опьянения, а в 2018 году - более 64 тысячи.

"По состоянию на 10 августа 2018 года по статье 130 КУоАП (вождение лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, - ред.) было составлено такое количество протоколов: за семь месяцев 2017 года - 68 390; за семь месяцев 2018 года - 64 209 протоколов", - говорится в сообщении.

При этом, как отметили в полиции, за весь 2017 год было составлено 114 138 протоколов за вождение в состоянии опьянения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров Украины направил в Верховную раду законопроект об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Отметим, ранее глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян сообщал, что Украина с 2019 года усиливает контроль на рынке автобусных пассажирских перевозок.