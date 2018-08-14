В Раду направили законопроект об ужесточении ответственности за нарушение ПДД

В МВД также настаивают на внедрение автоматической фиксации нарушений

Кабинет министров Украины направил в Верховную раду законопроект об ужесточении ответственности за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом на селекторном совещании сообщил первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой.

В частности, Яровой назвал обеспечение дорожной безопасности приоритетным вопросом. Также он отметил рост числа аварий на дорогах, в которых гибнут дети.

"Надо акцентировать наше внимание на работу групп полиции с "Укртрансбезопасностью" по выявлению недобросовестных перевозчиков. Я хотел бы, чтобы мы не только констатировали цифры, а было принципиальное реагирование на все эти события, в том числе со стороны привлечения виновных к уголовной ответственности", - отметил Яровой.

На совещании также подчеркнули, что для снижения количества ДТП необходимым остается внедрение автоматической фото и видеофиксации нарушений на дорогах.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что "Укртрансбезопасность" предлагает запретить переоборудованные маршрутки.

Также с конца июля на украинские дороги вернули контроль скоростного режима.