У поліції назвали число п’яних водіїв з початку року

За сім місяців 2018 року зареєстровано понад 64 тис. випадків водіння у стані сп’яніння

За сім місяців 2018 року працівниками патрульної поліції було задокументовано більше 60 тис. випадків водіння у стані сп’яніння. Про це йдеться у відповіді Департаменту патрульної поліції на запит РБК-Україна.

Як повідомили у поліції, за сім місяців минулого року було зареєстровано понад 68 тис. випадків водіння у стані сп’яніння, а у 2018 році - понад 64 тисячі.

"Станом на 10 серпня 2018 року за статтею 130 КУпАП (кермування особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння чи під впливом лікарських препаратів, - ред.) було складено таку кількість протоколів: за сім місяців 2017 року - 68 390; за сім місяців 2018 року - 64 209 протоколів", - йдеться у повідомленні.

При цьому, як зазначили в поліції, за весь 2017 рік було складено 114 138 протоколів за водіння у стані сп’яніння.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів України направив до Верховної ради законопроект про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху (ПДР).

Зазначимо, раніше глава Міністерства інфраструктури Володимир Омелян повідомляв, що Україна з 2019 року посилює контроль на ринку автобусних пасажирських перевезень.