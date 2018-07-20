В Украине усилят контроль на рынке автобусных пассажирских перевозок, - Омелян

С 1 января 2019 года маршрутки, переоборудованные из грузовых транспортных средств в пассажирские, не будут использоваться для перевозки пассажиров

Украина с 2019 года усиливает контроль на рынке автобусных пассажирских перевозок. Об этом заявил глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян, передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что сегодня Омелян провел расширенное совещание с представителями автомобильной отрасли и руководителями компаний, которые осуществляют пассажирские перевозки по всей Украине.

В ходе совещания министр подчеркнул, что государство усиливает контроль над рынком автобусных пассажирских перевозок.

"Большая часть городских, пригородных, междугородных внутриобластных и межобластных автобусных перевозок в Украине осуществляется в условиях, которые трудно назвать комфортными и безопасными для пассажира. Средний возраст "маршруток" - более 10 лет, автобусов средней и большой пассажировместимости - более 20 лет и более. Часть автобусов, которые называются "маршрутками", переоборудованные из грузовых транспортных средств. Часто такие транспортные средства не соответствуют ни требованиям безопасности, ни требованиям комфорта ", - сообщил он.

По его словам, в Украине с 1 января 2019 года маршрутки, переоборудованные из грузовых транспортных средств в пассажирские, не будут использоваться для перевозки пассажиров. Такие автобусы будут эвакуироваться на штрафные площадки и потом идти на металлолом.

Напомним, сегодня, 20 июля, произошли смертельные ДТП в Житомирской и Николаевской областях.

Так, в Житомирской области авария произошла на трассе Киев - Чоп. Рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Киев - Ровно в направлении Житомира, столкнулся с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом.

За рулем грузовика находился житель Тернопольской области 1981 года рождения. Среди пассажиров автобуса 10 человек погибло, а еще 10 с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

В Николаевской области рейсовый микроавтобус "Одесса-Гомель" врезался в грузовик, в результате чего погибли пять человек. Сообщалось, что около 05:00 на 289 км автодороги Киев-Одесса возле поселка Кривое Озеро рейсовый микроавтобус "Одесса-Гомель" с белорусской регистрацией врезался в грузовик, который, по предварительным данным, стоял с правой стороны проезжей части из-за неисправности.