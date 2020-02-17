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Полицейского, устроившего смертельное ДТП в Броварах, уволили со службы

Новости » Общество     17.02.2020 - 15:07
Полицейского, устроившего смертельное ДТП в Броварах, уволили со службы
Иллюстративное фото (facebook.com odesapolice)

Полицейский в состоянии опьянения сбил двоих пешеходов, после чего пытался скрыться

Одного из руководителей взвода полка полиции особого назначения Главного управления Национальной полиции в Киевской области, который устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие в Броварах, уволили со службы. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской области.

Соответствующий приказ об увольнении 17 февраля подписал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"За нарушение служебной дисциплины, за совершение ДТП с тяжелыми последствиями, за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, за непредоставление первой медицинской помощи потерпевшему, сегодня, 17 февраля, по приказу начальника Главного управления полиции Киевской области Андрея Небытов работник полка полиции особого назначения уволен с НПУ", - говорится в сообщении.

Полицейского, устроившего смертельное ДТП в Броварах, уволили со службы

Напомним, 16 февраля в Броварах пьяный полицейский сбил на пешеходном переходе двоих людей. В результате один человек погиб, еще один с травмами доставлен в больницу. Виновник ДТП пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие водители.

Как писало РБК-Украина, виновником ДТП оказался один из руководителей взвода полка полиции особого назначения полиции в Киевской области. Его задержало Государственное бюро расследований.

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