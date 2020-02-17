ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ДТП в Броварах: задержан руководитель полка полиции спецназначения

Новости » Происшествия     17.02.2020 - 09:35
ДТП в Броварах: задержан руководитель полка полиции спецназначения
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во время совершения ДТП сотрудник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения

Государственное бюро расследований (ГБР) задержало одного из руководителей взвода полка полиции особого назначения ГУ Нацполиции в Киевской области после совершения им дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Броварах. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Установлено, что во время совершения ДТП сотрудник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Правоохранитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, вчера РБК-Украина писало, что в городе Бровары Киевской области пьяный полицейский сбил двух людей. В результате ДТП погиб человек.

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения харьковскому патрульному, который во время погони открыл огонь по автомобилю, ранив человека.

РБК-Украина писало, что 14 февраля в Киеве пьяный водитель автомобиля "Ауди" въехал в маршрутке, в результате столкновения пострадали 6 человек.

В Днепре при побеге от полиции водитель сбил трех пешеходов В Киевской области пьяный полицейский сбил двух пешеходов, один умер
Новости Украины КиевДТПполицияГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь