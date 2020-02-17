ДТП в Броварах: задержан руководитель полка полиции спецназначения

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во время совершения ДТП сотрудник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения

Государственное бюро расследований (ГБР) задержало одного из руководителей взвода полка полиции особого назначения ГУ Нацполиции в Киевской области после совершения им дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Броварах. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Установлено, что во время совершения ДТП сотрудник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Правоохранитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, вчера РБК-Украина писало, что в городе Бровары Киевской области пьяный полицейский сбил двух людей. В результате ДТП погиб человек.

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд Полтавы избрал меру пресечения харьковскому патрульному, который во время погони открыл огонь по автомобилю, ранив человека.

РБК-Украина писало, что 14 февраля в Киеве пьяный водитель автомобиля "Ауди" въехал в маршрутке, в результате столкновения пострадали 6 человек.