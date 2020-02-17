В полиции проведут служебное расследование из-за смертельного ДТП в Броварах

Иллюстративное фото (facebook.com odesapolice)

Во время ДТП полицейский был пьяным

Полиция Киевской области проведет служебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия в Броварах с участием полицейского, в результате которого погиб пешеход. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел в Facebook.

Сообщается, что проведение служебного расследования назначил глава полиции в Киевской области Андрей Небытов.

"Позиция руководства полиции в этом вопросе категорична - каждый полицейский, если он сделал преступление, несмотря на должности и звания, понесет наказание в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в полиции.

Напомним, 16 февраля в Броварах пьяный полицейский сбил на пешеходном переходе двоих людей. В результате один человек погиб, еще один с травмами доставлен в больницу. Виновник ДТП пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие водители.

Виновником ДТП оказался один из руководителей взвода полка полиции особого назначения ГУ Нацполиции в Киевской области. Его задержало Государственное бюро расследований.