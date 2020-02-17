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Поліцейського, який влаштував смертельне ДТП у Броварах, звільнили зі служби

Новини » Суспільство     17.02.2020 - 15:07
Поліцейського, який влаштував смертельне ДТП у Броварах, звільнили зі служби
Ілюстративне фото (facebook.com odesapolice)

Поліцейський у стані сп'яніння збив двох пішоходів, після чого намагався втекти

Одного з керівників взводу полку поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції у Київській області, який влаштував смертельне дорожньо-транспортна пригода в Броварах, звільнили зі служби. Про це повідомляє прес-служба поліції в Київській області.

Відповідний наказ про звільнення 17 лютого підписав начальник поліції Київської області Андрій Небитов.

"За порушення службової дисципліни, за скоєння ДТП з тяжкими наслідками, за управління автотранспортом у стані алкогольного сп'яніння, за ненадання першої медичної допомоги потерпілому, сьогодні, 17 лютого, за наказом начальника Головного управління поліції Київської області Андрія Небитов працівник полку поліції особливого призначення звільнений з НПУ", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, 16 лютого у Броварах п'яний поліцейський збив на пішохідному переході двох людей. В результаті один чоловік загинув, ще один із травмами доставлений в лікарню. Винуватець ДТП намагався втекти з місця події, однак його рух заблокували інші водії.

Як повідомляло РБК-Україна, винуватцем ДТП виявився один з керівників взводу полку поліції особливого призначення поліції в Київській області. Його затримало Державне бюро розслідувань.

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Новини України КиївДТПполицияБровары
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