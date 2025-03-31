Політолог про угоду з США щодо корисних копалин: це схоже на колонізаторські умови

Умови нової угоди про рідкісноземельні метали, яку запропонували США, схожі на колонізаторські. У ній взагалі немає нічого про інтереси України.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Максим Несвітайлов.
"Якщо говорити про угоду щодо корисних копалин - то це суперскладний кейс. Те, що пропонують зараз американці, воно викликає питання до адекватності авторів цих листків угоди. Це щось на рівні тих умов, які американські колонізатори пропонували корінним мешканцям, коли припливали туди", - зазначив Несвітайлов.
Тому, що, за його словами, в угоді взагалі немає нічого про інтереси України.
"Це схоже на колонізаторську угоду. Угода ця є абсолютно неприйнятною", - наголосив політолог.
Він зазначив, що нова угода повністю відрізняється від тієї, що була погоджена раніше і мала бути підписана у Вашингтоні. І це, за словами політолога, "викликає додаткові сумніві з приводу того, що швидше за все то був дійсно саботаж".
"Тому, що настільки далеко відійти від того погодженого тексту до того, що є зараз - абсолютна прірва між цими варіантами угоди, між рамковою угодою і по суті кабальною угодою, виглядає це як накладання на нас репарацій. Я думаю, якщо Штати зацікавлені в цій угоді, ще є можливість її коригувати, бо в такому вигляді її не те що підписувати, її людям показувати не можна", - вважає Несвітайлов.
Нагадаємо, у лютому Україна та США почали обговорення угоди про рідкісноземельні метали. Відтоді обидві сторони розробляли умови, які підійдуть як Києву, так і Вашингтону.
Країни мали укласти угоду наприкінці лютого, коли президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Однак зустріч пішла не за планом - два лідери посварилися в Овальному кабінеті.
Через сварку США скасували підписання угоди з Україною. При цьому Трамп продовжував висловлювати зацікавленість в угоді.
Нещодавно стало відомо, що Вашингтон вже передав Києву новий проєкт угоди про надра.
За словами Зеленського, нова угода вже є повноцінною, а не рамковою, як було раніше.
Як розповів глава мінфіну США Скотт Бессент, США підготували для України "повноцінний" варіант угоди про корисні копалини, і що ця угода може бути укладена наступного тижня.
Також нардеп Ярослав Железняк у коментарі РБК-Україна розповів, що нова угода щодо рідкісноземельних металів між Україною та США має радше комерційний характер і суттєво обмежує права України.
Видання Bloomberg писало, що США передали переглянуту угоду українським представникам минулими вихідними. За даними ЗМІ, Україна, ймовірно, відповість на документ США своїми власними поправками цього тижня.
Водночас сьогодні Трамп заявив, що Зеленський нібито хоче відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних металів.
Однак пізніше стало відомо, що Україна та США провели технічну онлайн-зустріч щодо угоди.
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