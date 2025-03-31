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Политолог о соглашении с США по полезным ископаемым: это похоже на колонизаторские условия

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Олейник

Условия нового соглашения о редкоземельных металлах, которое предложили США, похожи на колонизаторские. В нем вообще нет ничего об интересах Украины.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Максим Несвитайлов.

"Если говорить о соглашении по полезным ископаемым - то это суперсложный кейс. То, что предлагают сейчас американцы, оно вызывает вопросы к адекватности авторов этих листков соглашения. Это что-то на уровне тех условий, которые американские колонизаторы предлагали коренным жителям, когда приплывали туда", - отметил Несвитайлов.

Потому, что, по его словам, в соглашении вообще нет ничего об интересах Украины.

"Это похоже на колонизаторское соглашение. Соглашение это абсолютно неприемлемо", - подчеркнул политолог.

Он отметил, что новое соглашение полностью отличается от того, что было согласовано ранее и должно было быть подписано в Вашингтоне. И это, по словам политолога, "вызывает дополнительные сомнения по поводу того, что скорее всего это был действительно саботаж".

"Потому, что настолько далеко отойти от того согласованного текста к тому, что есть сейчас - абсолютная пропасть между этими вариантами соглашения, между рамочным соглашением и по сути кабальным соглашением, выглядит это как наложение на нас репараций. Я думаю, если Штаты заинтересованы в этом соглашении, еще есть возможность его корректировать, потому что в таком виде его не то что подписывать, его людям показывать нельзя", - считает Несвитайлов.

 

Соглашение Украины и США

Напомним, в феврале Украина и США начали обсуждение соглашения о редкоземельных металлах. С тех пор обе стороны разрабатывали условия, которые подойдут как Киеву, так и Вашингтону.

Страны должны были заключить соглашение в конце февраля, когда президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Однако встреча пошла не по плану - два лидера поссорились в Овальном кабинете.

Из-за ссоры США отменили подписание соглашения с Украиной. При этом Трамп продолжал выражать заинтересованность в сделке.

Недавно стало известно, что Вашингтон уже передал Киеву новый проект соглашения о недрах.

По словам Зеленского, новое соглашение уже является полноценным, а не рамочным, как было раньше.

Как рассказал глава минфина США Скотт Бессент, США подготовили для Украины "полноценный" вариант соглашения о полезных ископаемых, и что это соглашение может быть заключено на следующей неделе.

Также нардеп Ярослав Железняк в комментарии РБК-Украина рассказал, что новое соглашение по редкоземельным металлам между Украиной и США имеет скорее коммерческий характер и существенно ограничивает права Украины.

Издание Bloomberg писало, что США передали пересмотренное соглашение украинским представителям в минувшие выходные. По данным СМИ, Украина, вероятно, ответит на документ США своими собственными поправками на этой неделе.

В то же время сегодня Трамп заявил, что Зеленский якобы хочет отказаться от соглашения по редкоземельным металлам.

Однако позже стало известно, что Украина и США провели техническую онлайн-встречу по соглашению.

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Соединенные Штаты АмерикиРедкоземельные металлы в Украине