Політолог про угоду з США щодо корисних копалин: це схоже на колонізаторські умови

Умови нової угоди про рідкісноземельні метали, яку запропонували США, схожі на колонізаторські. У ній взагалі немає нічого про інтереси України.

"Якщо говорити про угоду щодо корисних копалин - то це суперскладний кейс. Те, що пропонують зараз американці, воно викликає питання до адекватності авторів цих листків угоди. Це щось на рівні тих умов, які американські колонізатори пропонували корінним мешканцям, коли припливали туди", - зазначив Несвітайлов.

Тому, що, за його словами, в угоді взагалі немає нічого про інтереси України.

"Це схоже на колонізаторську угоду. Угода ця є абсолютно неприйнятною", - наголосив політолог.

Він зазначив, що нова угода повністю відрізняється від тієї, що була погоджена раніше і мала бути підписана у Вашингтоні. І це, за словами політолога, "викликає додаткові сумніві з приводу того, що швидше за все то був дійсно саботаж".

"Тому, що настільки далеко відійти від того погодженого тексту до того, що є зараз - абсолютна прірва між цими варіантами угоди, між рамковою угодою і по суті кабальною угодою, виглядає це як накладання на нас репарацій. Я думаю, якщо Штати зацікавлені в цій угоді, ще є можливість її коригувати, бо в такому вигляді її не те що підписувати, її людям показувати не можна", - вважає Несвітайлов.