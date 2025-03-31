Политолог о соглашении с США по полезным ископаемым: это похоже на колонизаторские условия

Условия нового соглашения о редкоземельных металлах, которое предложили США, похожи на колонизаторские. В нем вообще нет ничего об интересах Украины.

"Если говорить о соглашении по полезным ископаемым - то это суперсложный кейс. То, что предлагают сейчас американцы, оно вызывает вопросы к адекватности авторов этих листков соглашения. Это что-то на уровне тех условий, которые американские колонизаторы предлагали коренным жителям, когда приплывали туда", - отметил Несвитайлов.

Потому, что, по его словам, в соглашении вообще нет ничего об интересах Украины.

"Это похоже на колонизаторское соглашение. Соглашение это абсолютно неприемлемо", - подчеркнул политолог.

Он отметил, что новое соглашение полностью отличается от того, что было согласовано ранее и должно было быть подписано в Вашингтоне. И это, по словам политолога, "вызывает дополнительные сомнения по поводу того, что скорее всего это был действительно саботаж".

"Потому, что настолько далеко отойти от того согласованного текста к тому, что есть сейчас - абсолютная пропасть между этими вариантами соглашения, между рамочным соглашением и по сути кабальным соглашением, выглядит это как наложение на нас репараций. Я думаю, если Штаты заинтересованы в этом соглашении, еще есть возможность его корректировать, потому что в таком виде его не то что подписывать, его людям показывать нельзя", - считает Несвитайлов.