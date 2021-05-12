Политолог объяснил, как подозрение Медведчуку может сказаться на ОПЗЖ

Политолог Владимир Фесенко считает, что после объявления подозрения у народного депутата Виктора Медведчука и его ближайших соратников по партии ОПЗЖ не будет перспектив в украинской политике. Сейчас вопрос баллотирования на следующие выборы отойдет на второй план.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет".

По словам Фесенко, сейчас Медведчук и его соратники будут больше думать о том, произойдет ли задержание или нет, когда будет приговор.

"Безусловно это повлияет на политический ландшафт. Это ослабляет откровенно пророссийские силы, наиболее агрессивные. Потому что по ним будут такие же действия. Будет определенная деморализация и ослабление ОПЗЖ. Не исключаю, что через некоторое время произойдет переформатирование этого проекта, создание нового во главе с Бойко и Левочкиным, и они захотят отмежеваться от Медведчука", - сказал политолог.