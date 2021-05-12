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Політолог пояснив, як підозра Медведчуку може позначитися на ОПЗЖ

Новость на русском → Києва, Середа 12 травня 2021 09:45
Політолог пояснив, як підозра Медведчуку може позначитися на ОПЗЖ Фото: нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Владислав Красінський, Ігор Литвиненко

Політолог Володимир Фесенко вважає, що після оголошення підозри у народного депутата Віктора Медведчука і його найближчих соратників по партії ОПЗЖ не буде перспектив в українській політиці. Зараз питання балотування на наступні вибори відійде на другий план.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що його чекає".

За словами Фесенка, зараз Медведчук і його соратники будуть більше думати про те, чи відбудеться затримання чи ні, коли буде вирок.

"Безумовно це вплине на політичний ландшафт. Це послаблює відверто проросійські сили, найбільш агресивні. Тому що по них будуть такі ж дії. Буде певна деморалізація і ослаблення ОПЗЖ. Не виключаю, що через деякий час відбудеться переформатування цього проекту, створення нового на чолі з Бойком і Льовочкіним, і вони захочуть відмежуватися від Медведчука", - сказав політолог.

Нагадаємо, 11 травня Віктору Медведчуку і його соратнику з ОПЗЖ Тарасу Козаку повідомили про підозру.

За словами генерального прокурора Ірини Венедиктової, Медведчуку і Козаку повідомили про підозру за трьома епізодами. Серед них держзрада і замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Пізніше глава СБУ Іван Баканов пояснив, що Медведчук вирішував питання свого бізнесу в окупованому Криму з президентом Росії Володимиром Путіним.

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"Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що на нього чекає
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Гучна історія". Як Медведчук став підозрюваним у держзраді і що на нього чекає