"Громкая история". Как Медведчук стал подозреваемым в госизмене и что его ждет

Народному депутату Виктору Медведчуку объявили о подозрении. Среди прочего ему вменяют государственную измену. Санкции по этой статье предполагают до 15 лет заключения с возможной конфискацией имущества. Каким может быть продолжение этой истории и как она повлияет на политический ландшафт – ниже в материале РБК-Украина.

Один из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За життя" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его близкий соратник Тарас Козак стали подозреваемыми по делу о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей на оккупированной территории. Это, по сути, стало продолжением санкций, которые несколько месяцев назад Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел против самого Медведчука, его окружения и активов.

"Медведчук всегда действовал так, что было ясно: Украина его не интересует. Он готов "сотрудничать" с кем угодно ради личной выгоды. Уголовные производства, которые сейчас дошли до той стадии, когда возможно вручение подозрения, подтверждают то, что политика для Медведчука – это просто инструмент разрушения государственности с одной стороны и способ классического теневого обогащения с другой", – заявил изданию советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Путь к подозрению

В некоторой мере символично, что выдвижение подозрения Виктору Медведчуку – куму российского президента Владимира Путина, произошло 11 мая. В этот день семь лет назад в так называемых "Л/ДНР" прошли "референдумы о самоопределении". По их результатам оккупанты объявили о "суверенитете" и желании вступить в состав Российской Федерации.

На днях в СМИ появилась запись якобы разговора Медведчука с лидером донецких боевиков Денисом Пушилиным от 9 мая 2015 года. Мужчина с голосом похожим на главу политсовета ОПЗЖ поздравляет своего визави с двойным праздником: днем рождения и "днем Победы". Собеседники желают друг другу "побольше побед в жизни".

На тот момент Виктор Медведчук был одним из представителей Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе. В этом процессе он занимался обменом пленными. Именно с ним представители РФ и сепаратисты соглашались предметно вести переговоры по этому вопросу.

Ему посвящена еще одна часть слитых в медиа записей, на которых предположительно общаются Медведчук и тогдашний "куратор украинского направления" в Кремле Владислав Сурков. Кроме обмена они обсуждают поставки электроэнергии в оккупированный Крым, а в следующей серии – схемы финансирования террористов в ОРДЛО и Минские соглашения. Сами фигуранты опровергли достоверность записей.

Глава СБУ Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова на брифинге, 11 мая (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Однако эти "пленки" пока в ход не пошли. Вместо них на совместном брифинге глава СБУ Иван Баканов и генеральный прокурор Ирина Венедиктова продемонстрировали до сих пор мало известные эпизоды отношений Медведчука и Козака с оккупантами. Речь идет о передаче россиянам месторождения "Глубокая" на шельфе оккупированного Крыма, информации о секретном подразделении украинской армии и планах создания агентурной сети для подрывной деятельности.

Все это стало основанием для выдвижения подозрений, в том числе и в государственной измене. По данным следствия, Тарас Козак на данный момент находится на территории РФ, а вот Виктор Медведчук – в Украине. Во вторник, 11 мая, в офисе ОПЗЖ и нескольких домах ее сопредседателя прошли обыски.

Сам Медведчук в письменном заявлении на сайте своей партии назвал происходящее "политической расправой за принципиальную позицию". Он уверен, что настоящей причиной обысков было якобы вручение ему сообщения о подозрении. Удалось ли это правоохранителям – до сих пор официально неизвестно.

"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", – добавил Медведчук.

После вручения подозрения народным депутатам изберут меру пресечения. Еще два года назад в деле о госизмене это могло быть только содержание под стражей, без возможности залога, личного обязательства, поруки или домашнего ареста. Но летом 2019 года Конституционный суд решил, что эта норма не соответствует Основному закону. Так что где Медведчук и Козак проведут время до рассмотрения дела по сути – пока вопрос открытый.

Стоит отметить, что предъявленные подозрения могут стать для Медведчука далеко не последними. После публикации упомянутых выше "пленок" в СБУ заявили, что тщательно изучают записи "на предмет наличия в действиях собеседников признаков уголовного преступления". Также весной спецслужба активно заинтересовалась возможной причастностью организации "Украинский выбор" к оккупации Крымского полуострова.

СБУ провела обыски в домах и офисе Медведчука (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Кроме этого, в начале марта на объектах сети АЗС Glusco, которую связывают с Медведчуком, провели ряд обысков в уголовном деле об уклонении от уплаты налогов. После этого она фактически прекратила свою работу. Возможны и новые повороты в расследование об отчуждении трубопровода "Самара - Западное направление", который зимой СНБО вернул государству.

"Сегодняшние процессы по Медведчуку крайне важны для достижения реальной прозрачности государственности в Украине – как политической, так и экономической. Деятельности Медведчука была дана оценка еще на соответствующем заседании СНБО, когда принималось решение о применении санкций и по нему и по связанным с Медведчуком лицам. Не только в медийной, но и в экономической части. Сейчас эта оценка получила логическое продолжение", – объяснил изданию Михаил Подоляк.

Оценка последствий

Еще в конце августа 2019 года Владимир Зеленский, комментируя вопрос финансирования политсилы Виктора Медведчука и связанных с ним телеканалов, анонсировал "очень громкую историю, которая очень плохо закончится". С тех пор лидер ОПЗЖ, очевидно, только усугублял свое положение.

Попытки Медведчука снова замкнуть на себе процесс обмена пленными и в статусе рядового нардепа вести прямые переговоры с руководством Кремля, в том числе по "газовому вопросу", не остались незамеченными на Банковой. В определенной мере санкции СНБО стали на них ответом, а уголовные дела и подозрение – кульминацией.

Чем в свою очередь может ответить Медведчук? После блокировки аффилированных с ним телеканалов их аудитория значительно уменьшилась, потому маловероятно, что они станут серьезным инструментом в его борьбе с властью. Также нардеп вряд ли может в полной мере рассчитывать на активные действия всей фракции ОПЗЖ в Верховной раде. Его отношения с другими лидерами этой политсилы сложно назвать безоблачными.

В окружении Медведчука пока не захотели комментировать РБК-Украина свои дальнейшие планы по его защите. Юрий Бойко заявил российским СМИ, что "ничего страшного не будет, мы их в обиду не дадим". Общее заявление на сайте ОПЗЖ без подписей хоть и наполнено резкими формулировками, но по сути своей достаточно размыто.

"В этих условиях партия оставляет за собой право обратиться к украинскому народу для того, чтобы принять все необходимые меры и ограничить произвол и беззаконие, ограбление и геноцид граждан, преследование инакомыслящих", – говорится в сообщении.

Политолог Владимир Фесенко считает, что в обозримом будущем у Медведчука и его ближайших соратников с высокой долей вероятности не будет перспектив в украинской политике. Мол, теперь перед ним стоят вопросы иного порядка: произойдет задержание или нет, когда и каким будет приговор, а не о том, чтобы идти на следующие выборы.

"Безусловно это повлияет на политический ландшафт. Это ослабляет откровенно пророссийские силы, наиболее агрессивные. Потому что по ним будут такие же действия. Будет определенная деморализация и ослабление ОПЗЖ. Не исключаю, что через некоторое время произойдет переформатирование этого проекта, создание нового во главе с Бойко и Левочкиным, и они захотят отмежеваться от Медведчука", – сказал Фесенко РБК-Украина.

Путин не отреагировал на подозрение Медведчуку (фото: kremlin.ru)

Не стоит забывать и о главном "козыре" Медведчука – кумовстве с президентом России. Правда, Кремль пока никак не отреагировал на новости о его уголовном преследовании в Украине. В прошлый раз обострение на Донбассе хоть и частично совпало по времени с санкциями СНБО, но, очевидно, было продиктовано более глобальными причинами.

Представитель Донецка в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш считает, что последние события не будут иметь значительных последствий для мирного процесса. На него в большей мере влияет не подозрение Медведчуку, а переговоры о встрече президентов США и Российской Федерации, отметил он в комментарии изданию.

"По Медведчуку все было прогнозируемо. Это никак не повлияет на переговоры по Донбассу. Не думаю, что это приведет к обострению ситуации на фронте, если оно и произойдет, то это связано не с Медведчуком, а с общей геополитической ситуацией. В первую очередь с ходом переговоров о встрече Путина с Байденом, поскольку Украина сейчас открыто стала площадкой для выяснения отношения между США и Россией", – объяснил Гармаш.

Очевидных угроз действующей власти из-за активизации по делу Медведчука пока не видно. А вот электоральные бонусы ощутимы еще после санкций. Рейтинги Зеленского и "Слуги народа" не только стабилизировались после падения, но и начали понемного расти.

"Эта ситуация может добавить баллы Зеленскому. Очень показательно, что после того как по его инициативе СНБО начал вводить санкции против Медведчука, Козака и других – последние три месяца рейтинги растут. Это безусловно усиливает позиции президента. Дело не только в рейтингах. Его начали бояться. А после этих событий бояться будут еще больше", – считает политолог Фесенко.