Без миру з РФ до ЄС зась? Президент Словаччини назвав умову для України

17:03 02.06.2026 Вт
3 хв
Навіть асоційованого членства не буде. Чому словацький президент категорично проти будь-якого протегування Києва?
aimg Марія Науменко
Без миру з РФ до ЄС зась? Президент Словаччини назвав умову для України Фото: президент Словаччини Петер Пеллегріні (Getty Images)
У Словаччині вважають, що обговорювати вступ України в ЄС зарано. Зараз має бут інший пріоритет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Словаччини Петера Пеллегріні.

За його словами, головним пріоритетом має залишатися дипломатичне завершення війни в Україні. Лише після досягнення справедливого миру, на його думку, можна переходити до предметного обговорення подальшого просування Києва до членства в Європейському Союзі.

"Пріоритетом має стати завершення конфлікту в Україні дипломатичним шляхом, це має бути основною умовою для розмов про реальні кроки, які б наблизили Україну до членства в Європейському Союзі", - наголосив Пеллегріні.

Водночас він виступив проти будь-яких винятків або прискорених механізмів вступу для України. Президент Словаччини наголосив, що війна не повинна ставати підставою для надання особливих умов порівняно з іншими державами-кандидатами.

На його думку, країни Західних Балкан роками проводили складні реформи та проходили тривалий шлях до ЄС, тому зміна правил заради України стала б негативним сигналом для регіону.

"Жодна країна, незалежно від того, в якій складній ситуації вона перебуває, не може отримати лише через цю ситуацію, наприклад, війну, якісь пільги порівняно з країнами Західних Балкан, які пройшли справді довгий і важкий шлях реформ", - додав він.

Пеллегріні також заявив, що не підтримує ідеї асоційованого чи неповного членства України в Євросоюзі. Він підкреслив, що процедура розширення має чіткі правила, яких повинні дотримуватися всі кандидати без винятку.

"Якщо Україна колись у майбутньому виконає ці правила та умови, Словаччина підтримуватиме її на шляху до членства в Європейському Союзі, але Словаччина не підтримуватиме таких скорочень та будь-якого протегування когось на шкоду іншим", - пояснив словацький президент.

Окремо Пеллегріні висловив сумнів щодо можливості розширення ЄС за рахунок держави, яка перебуває у стані війни.

"Я не можу уявити, щоб Європейський Союз мав розширитися за рахунок країни, яка наразі перебуває у стані війни з Російською Федерацією, яка була атакована Російською Федерацією, але водночас це означало б, що ми перенесли б війну з-за меж Європейського Союзу всередину його кордонів", - заявив він.

Нагадаємо, раніше комісар ЄС з питань розширення Марта Кос заявила, що чинний механізм розширення Євросоюзу потребує оновлення для ефективної інтеграції України.

Вона також наголосила, що Брюссель розглядає нові формати поступового зближення країн-кандидатів із ЄС, але базові вимоги щодо верховенства права та реформ залишаються незмінними.

