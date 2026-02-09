Politico дізналося про плани України попросити додаткові Patriot і NASAMS

У середу, 11 лютого, у Брюсселі пройде зустріч очільників оборонних відомств ЄС. Міністр оборони України Михайло Федоров, ймовірно, запросить додаткові системи ППО, зокрема Patriot та NASAMS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"На порядку денному засідання Ради ЄС із закордонних справ, на якому зберуться міністри оборони країн ЄС, лише один пункт: підтримка України", - пише Politico.
Міністр оборони України Михайло Федоров, призначений минулого місяця після роботи міністром цифрової трансформації, має бути присутнім на зустрічі та проінформувати керівників оборонних відомств блоку про "найнагальніші" потреби своєї країни напередодні чотирирічної річниці повномасштабного вторгнення Росії.
"Федоров, імовірно, попросить додаткові зенітно-ракетні комплекси, включаючи Patriot та NASAMS, які давно перебувають у списку пріоритетів Києва", - повідомляє видання.
Також на зустрічі обговорюватимуть співпрацю у сфері оборонних інновацій, зокрема безпілотники та нові військові технології.
Протягом зими Росія систематично атакує енергетичну інфраструктуру України. Під ударами опиняються ТЕЦ і ТЕС, що забезпечують опалення українських міст, а також енергетичні вузли та лінії електропередач.
Основною метою Кремля залишається спроба заморозити країну та змусити керівництво до капітуляції.
Для атак окупанти використовують широкий спектр ракетного озброєння. Серед уламків фіксують як новітні "експериментальні" зразки, так і ракети, виготовлені буквально на початку 2026 року.
За словами начальника Управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Росія дедалі частіше застосовує балістичні ракети. Через обмежений радіус дії систем Patriot захистити одночасно всі міста практично неможливо.
Також західні ЗМІ писали, що через критичний дефіцит ракет-перехоплювачів Pac-3 для систем Patriot українські пускові установки минулого місяця залишалися порожніми, не маючи змоги відбивати балістичні удари по енергооб'єктах.