"Не від хорошого життя": в ОП показали "свіжі" ракети, якими РФ атакує Україну

Росія почала використовувати для ударів по Україні ракети 2026 року виробництва. В Офісі президента показали уламки нової ракети Х-101.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка.

"Цього тижня, у тому числі цієї ночі, ворог застосовував засоби ураження "Циркони" - великі протикорабельні крилаті ракети", - зазначив Власюк.

Він пояснив, що Х-101 - це стандартні крилаті, але 2026 року виготовлення.

Х-32 - нові крилаті ракети на базі Х-22, які росіяни вперше використали для удару по Києву.

А от РМ-48У - це балістичні ракети з С-400 на базі навчальних ракет-мішеней.

"Кожен випадок застосування певного типу ракет це не просто рандомний вибір, а має свої пояснення. Частково - не від хорошого життя. Це добре. На фото Х-101 2026 року, вже завтра будемо знати основні компоненти", - додав Власюк.

Фото: ракета 2026 року виробництва, якою Росія атакувала Україну (facebook.com/vladyslav.vlasiuk)