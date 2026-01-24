"Не від хорошого життя": в ОП показали "свіжі" ракети, якими РФ атакує Україну
Росія почала використовувати для ударів по Україні ракети 2026 року виробництва. В Офісі президента показали уламки нової ракети Х-101.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка.
"Цього тижня, у тому числі цієї ночі, ворог застосовував засоби ураження "Циркони" - великі протикорабельні крилаті ракети", - зазначив Власюк.
Він пояснив, що Х-101 - це стандартні крилаті, але 2026 року виготовлення.
Х-32 - нові крилаті ракети на базі Х-22, які росіяни вперше використали для удару по Києву.
А от РМ-48У - це балістичні ракети з С-400 на базі навчальних ракет-мішеней.
"Кожен випадок застосування певного типу ракет це не просто рандомний вибір, а має свої пояснення. Частково - не від хорошого життя. Це добре. На фото Х-101 2026 року, вже завтра будемо знати основні компоненти", - додав Власюк.
Фото: ракета 2026 року виробництва, якою Росія атакувала Україну (facebook.com/vladyslav.vlasiuk)
Росія б'є по Україні ракетами 2026 року виробництва
Нагадаємо, російські війська під час нічного удару по Україні 20 січня використали оновлену тактику та застосували ракети 2026 року виробництва.
За словами президента України Володимира Зеленського, щонайменше частину ракет, які росіяни застосували в цьому ударі, вони виробили вже цьогоріч. Тому важливо, щоб санкції світу проти Росії та блокування постачання критичних компонентів реально працювали.