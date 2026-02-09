RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Politico узнало о планах Украины попросить дополнительные Patriot и NASAMS

Фото: ЗРК Patriot (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В среду, 11 февраля, в Брюсселе пройдет встреча руководителей оборонных ведомств ЕС. Министр обороны Украины Михаил Федоров, вероятно, запросит дополнительные системы ПВО, в частности Patriot и NASAMS.

"В повестке дня заседания Совета ЕС по иностранным делам, на котором соберутся министры обороны стран ЕС, только один пункт: поддержка Украины", - пишет Politico.

Министр обороны Украины Михаил Федоров, назначенный в прошлом месяце после работы министром цифровой трансформации, должен присутствовать на встрече и проинформировать руководителей оборонных ведомств блока о "насущных" потребностях своей страны накануне четырехлетней годовщины полномасштабного вторжения России.

"Федоров, вероятно, попросит дополнительные зенитно-ракетные комплексы, включая Patriot и NASAMS, которые давно находятся в списке приоритетов Киева", - сообщает издание.

Также на встрече будут обсуждать сотрудничество в сфере оборонных инноваций, в частности беспилотники и новые военные технологии.

 

Атаки РФ на Украину

В течение зимы Россия систематически атакует энергетическую инфраструктуру Украины. Под ударами оказываются ТЭЦ и ТЭС, обеспечивающие отопление украинских городов, а также энергетические узлы и линии электропередач.

Основной целью Кремля остается попытка заморозить страну и вынудить руководство к капитуляции.

Для атак оккупанты используют широкий спектр ракетного вооружения. Среди обломков фиксируют как новейшие "экспериментальные" образцы, так и ракеты, изготовленные буквально в начале 2026 года.

По словам начальника Управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Россия все чаще применяет баллистические ракеты. Из-за ограниченного радиуса действия систем Patriot защитить одновременно все города практически невозможно.

Также западные СМИ писали, что из-за критического дефицита ракет-перехватчиков Pac-3 для систем Patriot украинские пусковые установки в прошлом месяце оставались пустыми, не имея возможности отражать баллистические удары по энергообъектам.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзNASAMSПВОВойна в Украине