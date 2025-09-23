Politico дізналось про плани ЄС перенести дату відмови від російського газу та не тільки

Європейська комісія планує до 2026 року (на рік раніше від попередніх планів) припинити всі закупівлі російського газу та заблокувати діяльність банківських і криптовалютних каналів, які РФ використовує для обходу санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Документ визначає заходи 19-го пакету санкцій ЄС проти Росії з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Основний акцент робиться на фінансових мережах РФ, експорті енергоресурсів та прихованих торгівельних маршрутах.

"Метою відмови від російського зрідженого природного газу є подальше зменшення доходів Росії від експорту викопного палива, підвищення вартості її незаконних дій в Україні та максимальний тиск на Росію, щоб вона припинила свою війну агресії", - йдеться в тексті.

Пропозиція з’явилася лише через кілька днів після заклику президента США Дональда Трампа до Європи припинити купувати російські енергоносії.

Водночас очікується, що документ зустріне опір з боку Угорщини та Словаччини, адже ухвалення кожного пакета санкцій потребує одностайної підтримки країн-членів ЄС.

Основні положення пропозиції: