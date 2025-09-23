Politico дізналось про плани ЄС перенести дату відмови від російського газу та не тільки
Європейська комісія планує до 2026 року (на рік раніше від попередніх планів) припинити всі закупівлі російського газу та заблокувати діяльність банківських і криптовалютних каналів, які РФ використовує для обходу санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Документ визначає заходи 19-го пакету санкцій ЄС проти Росії з моменту її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Основний акцент робиться на фінансових мережах РФ, експорті енергоресурсів та прихованих торгівельних маршрутах.
"Метою відмови від російського зрідженого природного газу є подальше зменшення доходів Росії від експорту викопного палива, підвищення вартості її незаконних дій в Україні та максимальний тиск на Росію, щоб вона припинила свою війну агресії", - йдеться в тексті.
Пропозиція з’явилася лише через кілька днів після заклику президента США Дональда Трампа до Європи припинити купувати російські енергоносії.
Водночас очікується, що документ зустріне опір з боку Угорщини та Словаччини, адже ухвалення кожного пакета санкцій потребує одностайної підтримки країн-членів ЄС.
Основні положення пропозиції:
-
ЗПГ: довгострокові контракти мають бути припинені до кінця 2026 року, короткострокові - протягом шести місяців після ухвалення пакета. Це на рік раніше, ніж планувалося.
-
Фінанси: запроваджуються обмеження для банків та криптоплатформ, аби перекрити лазівки для повернення грошей у РФ.
-
Торгівля: заборона для європейських компаній працювати з портами, що використовуються для постачання військових технологій чи обходу цінового обмеження G7 на нафту.
-
Інвестиції: фірмам ЄС заборонять вкладати кошти у спеціальні економічні зони РФ.
-
Авіація та морський транспорт: заборона на перестрахування старих російських літаків і суден протягом п’яти років після їх продажу.
-
Експортний контроль: до списку додадуть 45 компаній, серед яких китайські, тайські та індійські, що допомагали РФ обходити обмеження.
-
Туризм: заборона на надання послуг, безпосередньо пов’язаних із туристичною діяльністю в Росії.
Санкції проти РФ та їх вплив
Нагадаємо, у п'ятницю, 19 вересня, Єврокомісія представила вже 19-й пакет антиросійських санкцій. Про нові санкції оголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та зазначила, що вони вже завдають важкого удару по російській економіці.
Раніше Bloomberg із посиланням на джерела писало, що Єврокомісія запропонує ввести повну заборону на імпорт російського СПГ до 1 січня 2027 року в рамках 19-го пакета санкцій. Це на рік раніше, ніж планувалося.
Тим часом президент Володимир Зеленський сказав, Україна розраховує, що 19-й пакет санкцій ЄС перекриє постачання компонентів РФ для зброї.