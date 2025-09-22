Генасамблея ООН стартує під тінню нових атак РФ: Зеленський вимагає сильніших санкцій

Російська Федерація завдала по Україні масованого удару напередодні початку Генасамблеї ООН. Світ повинен посилити санкції проти агресора.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент Володимир Зеленський написав у Telegram.

Обстріл в ніч на 22 вересня

Зеленський нагадав, що наразі тривають рятувальні роботи та розбір завалів після російського удару по Запоріжжю. За його словами, керовані авіабомби влучили по цивільній інфраструктурі та житлових будинках.

"Пошкоджено 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків. Станом на зараз відомо про трьох загиблих людей. Мої співчуття рідним і близьким", - заявив він.

Президент також повідомив, що під ударами дронів уночі опинилися Донеччина, Дніпровщина, Сумщина, Київщина, Харківщина та Херсонщина. Загалом зафіксовано понад 140 безпілотників, частина з яких - "Шахеди".

Фото: наслідки обстрілу 22 вересня (t.me/V_Zelenskiy_official)

У Сумах пошкоджено підприємство з виробництва хліба, школу та дитячий садок, одна людина отримала поранення. Руйнувань зазнала також школа в Малотаранівці на Донеччині.

Зеленський наголосив, що всюди, де потрібно, працюють відповідні служби.

Генасамблея ООН

Окремо президент нагадав, що розпочинає роботу Генеральна Асамблея ООН. Він підкреслив, що вже вчетверте Росія супроводжує цей щорічний дипломатичний захід своїми вбивствами.

"Саме тому так важливо, щоб цей дипломатичний тиждень став результативним. Треба діяти, щоб вбивства та війна не ставали рутиною. Потрібен реально сильний тиск на Росію, нові спільні кроки всіх у світі, хто вважає, що міжнародне право повинно запрацювати знову", - сказав Зеленський.

Він додав, що санкції, політичний тиск і відповідальність Росії за війну є необхідними, і висловив вдячність усім партнерам за підтримку України.