Politico узнало о планах ЕС перенести дату отказа от российского газа и не только

Европейская комиссия планирует до 2026 года (на год раньше предыдущих планов) прекратить все закупки российского газа и заблокировать деятельность банковских и криптовалютных каналов, которые РФ использует для обхода санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Документ определяет меры 19-го пакета санкций ЕС против России с момента ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Основной акцент делается на финансовых сетях РФ, экспорте энергоресурсов и скрытых торговых маршрутах.

"Целью отказа от российского сжиженного природного газа является дальнейшее уменьшение доходов России от экспорта ископаемого топлива, повышение стоимости ее незаконных действий в Украине и максимальное давление на Россию, чтобы она прекратила свою войну агрессии", - говорится в тексте.

Предложение появилось лишь через несколько дней после призыва президента США Дональда Трампа к Европе прекратить покупать российские энергоносители.

В то же время ожидается, что документ встретит сопротивление со стороны Венгрии и Словакии, ведь принятие каждого пакета санкций требует единодушной поддержки стран-членов ЕС.

Основные положения предложения: