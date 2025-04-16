Politico дізналось, хто допоміг Зеленському з "примирливим листом" Трампу

Після перепалки у Білому домі провідні дипломати Франції, Німеччини та Британії "потіли" над тим, щоб спробувати відновити відносини між президентами Володимиром Зеленський й Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.