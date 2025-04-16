Politico дізналось, хто допоміг Зеленському з "примирливим листом" Трампу
Після перепалки у Білому домі провідні дипломати Франції, Німеччини та Британії "потіли" над тим, щоб спробувати відновити відносини між президентами Володимиром Зеленський й Дональдом Трампом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як пише Politico, після перепалки у Білому домі провідні дипломати в Парижі, Лондоні та Берліні працювали над нормалізацією відносин між Трампом та Зеленський. Водночас саме французькі дипломати були в якості посередників, щоб обговорити умови "примирливого листа" президента України голові Білого дому.
Попри усе, відносини між президентом України й Сполучених Штатів Америки (США) все ще "залишаються на межі".
Перепалка у Білому домі
28 лютого, під час візиту Зеленського до Вашингтону, між президентом України, його американським колегою Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом відбулась перепалка прямісінько під час пресконференції. Зрештою, це призвело до того, що Штати пізніше призупинили військову допомогу, а також обмін розвідувальними даними з Україною.
Зеленський, своєю чергою, заявив, що країна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів. Водночас спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф стверджував, що український лідер нібито надіслав листа Трампу.
В кінці березня голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомляв, що відносини України та США "повернулися в нормальне русло".
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