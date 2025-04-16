Politico узнало, кто помог Зеленскому с "примирительным письмом" Трампу

После перепалки в Белом доме ведущие дипломаты Франции, Германии и Британии "потели" над тем, чтобы попытаться восстановить отношения между президентами Владимиром Зеленский и Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Несмотря на все, отношения между президентом Украины и Соединенных Штатов Америки (США) все еще "остаются на грани".

Как пишет Politico, после перепалки в Белом доме ведущие дипломаты в Париже, Лондоне и Берлине работали над нормализацией отношений между Трампом и Зеленским. В то же время именно французские дипломаты были в качестве посредников, чтобы обсудить условия "примирительного письма" президента Украины главе Белого дома.

Перепалка в Белом доме

28 февраля, во время визита Зеленского в Вашингтон, между президентом Украины, его американским коллегой Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом состоялась перепалка прямо во время пресс-конференции. В конце концов, это привело к тому, что Штаты позже приостановили военную помощь, а также обмен разведывательными данными с Украиной.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что страна готова как можно скорее сесть за стол переговоров. В то же время спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф утверждал, что украинский лидер якобы направил письмо Трампу.

В конце марта глава Офиса президента Андрей Ермак сообщал, что отношения Украины и США "вернулись в нормальное русло".

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