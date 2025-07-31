"Полісся" - "Санта-Колома": розклад, трансляція та прогноз на матч-відповідь Ліги конференцій

Сьогодні, 31 липня, житомирський футбольний клуб "Полісся" проведе виїзний матч-відповідь проти андоррської "Санта-Коломи" в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.
РБК-Україна розповідає, де дивитись матч і кому експерти віддають перевагу.
Житомирський футбольний клуб "Полісся" спробує реабілітуватися після неочікуваної поразки проти андоррського клубу "Санта-Колома".
Матч-відповідь пройде на стадіоні "Estadi de la FAF" в Андоррі. Початок о 19:00 за київським часом.
Пряму трансляцію матчу забезпечить платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ.
Для доступу до трансляції необхідно:
Дивитися трансляцію можна з будь-якого пристрою - смартфона, планшета, ноутбука або Smart TV.
Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають український клуб. Коефіцієнт на перемогу "Полісся" становить 1,61, на нічию - 4,20, а на успіх "Санта-Коломи" - 4,85.
Щодо виходу до наступного раунду, аналітики віддають невелику перевагу андоррцям - коефіцієнт 1,83. На вихід "Полісся" ставки приймаються з коефіцієнтом 1,90.
Попередній матч між командами відбувся у словацькому місті Пряшів і завершився несподіваною перемогою андоррців з рахунком 2:1. Цей результат став серйозним викликом для житомирців у матчі-відповіді.
Нагадаємо, що "Санта-Колома" бронзовий призер чемпіонату Андорри, який уже проявив свій характер у єврокубках, вибивши в попередньому раунді боснійський "Борац" із загальним рахунком 4:3. Клуб є одним із найтитулованіших в Андоррі з 13 чемпіонськими титулами, 10 Кубками країни та 7 Суперкубками.
Але, загальна ринкова вартість складу "Санта-Коломи" за даними Transfermarkt становить лише 3,56 млн євро, що значно менше за вартість гравців житомирського "Полісся" - понад 22 млн євро.
Власником клубу є американець українського походження Даніель Мільштейн, який народився у Києві. Попри своє коріння, він неодноразово заявляв про готовність працювати з російськими футболістами, що викликало резонанс у медіа.
Команда, яка виграє двоматчеве протистояння, вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, де зустрінеться з переможцем пари "Пакш" (Угорщина) - "Марибор" (Словенія).
Команда, що програє, припинить виступи у єврокубках цього сезону..
Нагадаємо, що "Полісся" здобуло право участі в єврокубках завдяки четвертому місцю у турнірній таблиці чемпіонату України минулого сезону
Також читайте, чому "Полісся" змушене було змінити домашню арену для єврокубкових матчів.
А ще вам буде цікаво, де і на яких умовах син Андрія Шевченка розпочинає професійну кар'єру у футболі.