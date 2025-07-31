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"Полесье" - "Санта-Колома": расписание, трансляция и прогноз на ответный матч Лиги конференций

ФК "Полесье" (фото: facebook.com fcpolissya)
Автор: Екатерина Урсатий

Сегодня, 31 июля, житомирский футбольный клуб "Полесье" проведет выездной ответный матч против андоррской "Санта-Коломы" в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2025/26.

РБК-Украина рассказывает, где смотреть матч и кому эксперты отдают предпочтение.

Реванш "Полесья" против "Санта-Коломы"

Житомирский футбольный клуб "Полесье" попытается реабилитироваться после неожиданного поражения против андоррского клуба "Санта-Колома".

Ответный матч пройдет на стадионе "Estadi de la FAF" в Андорре. Начало в 19:00 по киевскому времени.

Где смотреть "Санта-Колома" - "Полесье"

Прямую трансляцию матча обеспечит платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Для доступа к трансляции необходимо:

  • зайти на сайт или в приложение "Киевстар ТВ"
  • выбрать раздел "Спорт"
  • пройти авторизацию по номеру мобильного телефона
  • подтвердить вход с помощью кода из SMS

Смотреть трансляцию можно с любого устройства - смартфона, планшета, ноутбука или Smart TV.

Прогнозы на матч

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают украинский клуб. Коэффициент на победу "Полесья" составляет 1,61, на ничью - 4,20, а на успех "Санта-Коломы" - 4,85.

Относительно выхода в следующий раунд, аналитики отдают небольшое преимущество андоррцам - коэффициент 1,83. На выход "Полесья" ставки принимаются с коэффициентом 1,90.

Результат первой встречи

Предыдущий матч между командами состоялся в словацком городе Прешов и завершился неожиданной победой андоррцев со счетом 2:1. Этот результат стал серьезным вызовом для житомирцев в ответном матче.

Напомним, что "Санта-Колома" бронзовый призер чемпионата Андорры, который уже проявил свой характер в еврокубках, выбив в предыдущем раунде боснийский "Борац" с общим счетом 4:3. Клуб является одним из самых титулованных в Андорре с 13 чемпионскими титулами, 10 Кубками страны и 7 Суперкубками.

Но, общая рыночная стоимость состава "Санта-Коломы" по данным Transfermarkt составляет лишь 3,56 млн евро, что значительно меньше стоимости игроков житомирского "Полесья" - более 22 млн евро.

Владельцем клуба является американец украинского происхождения Даниэль Мильштейн, который родился в Киеве. Несмотря на свои корни, он неоднократно заявлял о готовности работать с российскими футболистами, что вызвало резонанс в медиа.

Что дальше?

Команда, которая выиграет двухматчевое противостояние, выйдет в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где встретится с победителем пары "Пакш" (Венгрия) - "Марибор" (Словения).

Проигравшая команда прекратит выступления в еврокубках этого сезона.

Напомним, что "Полесье" получило право участия в еврокубках благодаря четвертому месту в турнирной таблице чемпионата Украины прошлого сезона

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