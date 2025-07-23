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Син Андрія Шевченка розпочинає професійну кар'єру у футболі: де і на яких умовах

Середа 23 липня 2025 11:07
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Син Андрія Шевченка розпочинає професійну кар'єру у футболі: де і на яких умовах Крістіан Шевченко (фото: watfordfc.com)
Автор: Катерина Урсатій

Син президента УАФ Андрія Шевченка, Крістіан, уклав професійну угоду з англійським "Вотфордом", який виступає у Чемпіоншипі - другому за силою дивізіоні Англії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт англійського клубу.

Як повідомляє пресслужба клубу, контракт 18-річного нападника розрахований на один рік, до літа 2026 року, та містить опцію продовження ще на один сезон.

"Швидкий, енергійний форвард з агресивним, активним стилем гри", - розповіли про Крістіана у клубі.

Хто такий Крістіан Шевченко

Крістіан Шевченко приєднався до академії "Вотфорда" у 2023 році після переходу зі структури лондонського "Челсі".

Виступаючи за молодіжні команди U17, U18 та U21, він продемонстрував неабиякий прогрес. Зокрема, в минулому сезоні форвард відзначився 11 голами та 8 результативними передачами, що й переконало клуб запропонувати йому професійний контракт.

Син Андрія Шевченка розпочинає професійну кар'єру у футболі: де і на яких умовах

Крістіан Шевченко (фото: instagram.com/watfordfcacademy)

Варто зазначити, що Крістіан, який народився у Лондоні, у березні 2024 року отримав український паспорт. Майже одразу після цього він отримав виклик до юнацької збірної України (U19).

20 березня 2024-го Шевченко-молодший дебютував у складі юнацької збірної у матчі проти Північної Македонії. На 79-й хвилині матчу він замінив Геннадія Синчука. Всього за "синьо-жовтих" Крістіан зіграв 11 матчів. Також він - півфіналіст юнацького чемпіонату Європи-2024.

Підписання професійного контракту відкриває для Шевченка-молодшого шлях до першої команди "Вотфорда" та дає змогу повноцінно розпочати кар'єру в дорослому футболі.

Дивіться, як виглядає і чим зараз займається Крістен Пазік - дружина Андрія Шевченка.

Раніше Андрій Миколайович сказав, якою мовою спілкується з дітьми.

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