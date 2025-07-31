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"Полісся" - "Санта-Колома": розклад, трансляція та прогноз на матч-відповідь Ліги конференцій

Четвер 31 липня 2025 11:27
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"Полісся" - "Санта-Колома": розклад, трансляція та прогноз на матч-відповідь Ліги конференцій ФК "Полісся" (фото: facebook.com fcpolissya)
Автор: Катерина Урсатій

Сьогодні, 31 липня, житомирський футбольний клуб "Полісся" проведе виїзний матч-відповідь проти андоррської "Санта-Коломи" в рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26.

РБК-Україна розповідає, де дивитись матч і кому експерти віддають перевагу.

Реванш "Полісся" проти "Санта-Коломи"

Житомирський футбольний клуб "Полісся" спробує реабілітуватися після неочікуваної поразки проти андоррського клубу "Санта-Колома".

Матч-відповідь пройде на стадіоні "Estadi de la FAF" в Андоррі. Початок о 19:00 за київським часом.

Де дивитися "Санта-Колома" - "Полісся"

Пряму трансляцію матчу забезпечить платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Для доступу до трансляції необхідно:

  • зайти на сайт або в додаток "Київстар ТБ"
  • обрати розділ "Спорт"
  • пройти авторизацію за номером мобільного телефону
  • підтвердити вхід за допомогою коду з SMS

Дивитися трансляцію можна з будь-якого пристрою - смартфона, планшета, ноутбука або Smart TV.

Прогнози на матч

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають український клуб. Коефіцієнт на перемогу "Полісся" становить 1,61, на нічию - 4,20, а на успіх "Санта-Коломи" - 4,85.

Щодо виходу до наступного раунду, аналітики віддають невелику перевагу андоррцям - коефіцієнт 1,83. На вихід "Полісся" ставки приймаються з коефіцієнтом 1,90.

Результат першої зустрічі

Попередній матч між командами відбувся у словацькому місті Пряшів і завершився несподіваною перемогою андоррців з рахунком 2:1. Цей результат став серйозним викликом для житомирців у матчі-відповіді.

Нагадаємо, що "Санта-Колома" бронзовий призер чемпіонату Андорри, який уже проявив свій характер у єврокубках, вибивши в попередньому раунді боснійський "Борац" із загальним рахунком 4:3. Клуб є одним із найтитулованіших в Андоррі з 13 чемпіонськими титулами, 10 Кубками країни та 7 Суперкубками.

Але,, загальна ринкова вартість складу "Санта-Коломи" за даними Transfermarkt становить лише 3,56 млн євро, що значно менше за вартість гравців житомирського "Полісся" - понад 22 млн євро.

Власником клубу є американець українського походження Даніель Мільштейн, який народився у Києві. Попри своє коріння, він неодноразово заявляв про готовність працювати з російськими футболістами, що викликало резонанс у медіа.

Що далі?

Команда, яка виграє двоматчеве протистояння, вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, де зустрінеться з переможцем пари "Пакш" (Угорщина) - "Марибор" (Словенія).

Команда, що програє, припинить виступи у єврокубках цього сезону..

Нагадаємо, що "Полісся" здобуло право участі в єврокубках завдяки четвертому місцю у турнірній таблиці чемпіонату України минулого сезону

Також читайте, чому "Полісся" змушене було змінити домашню арену для єврокубкових матчів.

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