"Полесье" - "Санта-Колома": расписание, трансляция и прогноз на ответный матч Лиги конференций
Сегодня, 31 июля, житомирский футбольный клуб "Полесье" проведет выездной ответный матч против андоррской "Санта-Коломы" в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2025/26.
РБК-Украина рассказывает, где смотреть матч и кому эксперты отдают предпочтение.
Реванш "Полесья" против "Санта-Коломы"
Житомирский футбольный клуб "Полесье" попытается реабилитироваться после неожиданного поражения против андоррского клуба "Санта-Колома".
Ответный матч пройдет на стадионе "Estadi de la FAF" в Андорре. Начало в 19:00 по киевскому времени.
Где смотреть "Санта-Колома" - "Полесье"
Прямую трансляцию матча обеспечит платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
Для доступа к трансляции необходимо:
- зайти на сайт или в приложение "Киевстар ТВ"
- выбрать раздел "Спорт"
- пройти авторизацию по номеру мобильного телефона
- подтвердить вход с помощью кода из SMS
Смотреть трансляцию можно с любого устройства - смартфона, планшета, ноутбука или Smart TV.
Прогнозы на матч
Фаворитом грядущего матча букмекеры считают украинский клуб. Коэффициент на победу "Полесья" составляет 1,61, на ничью - 4,20, а на успех "Санта-Коломы" - 4,85.
Относительно выхода в следующий раунд, аналитики отдают небольшое преимущество андоррцам - коэффициент 1,83. На выход "Полесья" ставки принимаются с коэффициентом 1,90.
Результат первой встречи
Предыдущий матч между командами состоялся в словацком городе Прешов и завершился неожиданной победой андоррцев со счетом 2:1. Этот результат стал серьезным вызовом для житомирцев в ответном матче.
Напомним, что "Санта-Колома" бронзовый призер чемпионата Андорры, который уже проявил свой характер в еврокубках, выбив в предыдущем раунде боснийский "Борац" с общим счетом 4:3. Клуб является одним из самых титулованных в Андорре с 13 чемпионскими титулами, 10 Кубками страны и 7 Суперкубками.
Но, общая рыночная стоимость состава "Санта-Коломы" по данным Transfermarkt составляет лишь 3,56 млн евро, что значительно меньше стоимости игроков житомирского "Полесья" - более 22 млн евро.
Владельцем клуба является американец украинского происхождения Даниэль Мильштейн, который родился в Киеве. Несмотря на свои корни, он неоднократно заявлял о готовности работать с российскими футболистами, что вызвало резонанс в медиа.
Что дальше?
Команда, которая выиграет двухматчевое противостояние, выйдет в третий квалификационный раунд Лиги конференций, где встретится с победителем пары "Пакш" (Венгрия) - "Марибор" (Словения).
Проигравшая команда прекратит выступления в еврокубках этого сезона.
Напомним, что "Полесье" получило право участия в еврокубках благодаря четвертому месту в турнирной таблице чемпионата Украины прошлого сезона
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