"Полісся" – "Пакш" у Лізі конференцій: прогнози та де дивитися гру безкоштовно

Коли та де відбудеться гра

"Полісся" прийме суперника на стадіоні "Татран" у словацькому Пряшові. Початок – о 21:00 за Києвом. Гру розсудить шведський арбітр Йоакім Естлінг.

Суперник команди Руслана Ротаня, стартував на континентальному рівні в Лізі Європи – як володар Кубка своєї країни. Але вже в 1-му відбірному раунді турніру капітулював перед румунським "Клужем" (0:0, 0:3).

Команда опустилась у Лігу конференцій, де в 2-му раунді кваліфікації пройшла словенський "Марібор" (1:0, 1:1).

Нагадаємо, що "Полісся" в ЛК не без проблем пройшло "Санта-Колому" з Андорри (1:2, 4:1).

У плей-офф раунді за право грати в основному етапі турніру переможець україно-угорського протистояння зустрінеться з італійською "Фіорентиною". Команда, яка програє остаточно вилетить з єврокубків.

Хто фаворит протистояння

Чіткого фаворита в двоматчевому протистоянні аналітики букмекерських контор не бачать. Але невелику перевагу віддають українцям. На те, що до наступного раунду пройде "Полісся" ставки приймають з коефіцієнтом – 1,80, на загальний успіх "Пакша" – 1,93.

Щодо конкретно сьогоднішньої гри, тут розклад такий: успіх підопічних Ротаня – 2,47, нічия – 3,34, виграш "Пакша" – 3,03.

Де дивитися матч

У прямій трансляції матч "Полісся" – "Пакш" на території України покаже "Київстар ТБ".

Щоб безкоштовно дивитися поєдинок, достатньо лише авторизуватися за номером телефону у застосунку або на сайті платформи.