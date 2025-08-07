ua en ru
"Панатінаїкос" – "Шахтар": хто фаворит та де дивитися матч Ліги Європи сьогодні

Афіни, Четвер 07 серпня 2025 09:59
"Панатінаїкос" – "Шахтар": хто фаворит та де дивитися матч Ліги Європи сьогодні Фото: "Шахтар" сьогодні зіграє в Афінах (ФК "Шахтар")
Автор: Андрій Костенко

У четвер, 7 серпня, донецький "Шахтар" зіграє перший поєдинок 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи проти бронзового призера чемпіонату Греції – афінського "Панатінаїкоса".

Хто фаворит та де дивитися матч – підкаже РБК-Україна.

Деталі поєдинку

Матч відбудеться на домашній арені "Панатінаїкоса" – Олімпійському стадіоні столиці Греції. Початок – о 21:00 за київським часом.

Суперників на полі розсудить 40-річний бельгієць Ерік Ламбрехтс. Єврокубкові шляхи цього арбітра та "Шахтаря" вже перетиналися. У сезоні-2023/24 він судив матч 1/16 фіналу Ліги Європи між "гірниками" та французьким "Марселем", який завершився внічию – 2:2.

Хто фаворит у матчі

Аналітики букмекерських контор у майбутній зустрічі вбачають фаворитом "Панатінаїкос". Але фаворитом зовсім незначним. Ставки на перемогу грецького клубу приймаються з коефіцієнтом у діапазоні – 2,50-2,60. На нічию – 3,40-3,60. Виграш "Шахтаря" оцінюється в – 2,65-2,70.

А ось у двоматчевій дуелі аналітики віддають перевагу вже "гірникам". На вихід підопічних Арди Турана до наступної стадії приймаються ставки з коефіцієнтом 1,46. На підсумковий успіх "Панатінаїкоса" – 2,55.

Де і як дивитися гру

В Україні поєдинок у прямому ефірі покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Раніше розповіли про старт Трубіна та поєдинок потенційних суперників "Динамо" в кваліфікації ЛЧ.

Також повідомляли, що "Шахтар" втратив ключового футболіста перед грою з "Панатінаїкосом".

