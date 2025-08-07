"Полесье" - "Пакш" в Лиге конференций: прогнозы и где смотреть игру бесплатно

Когда и где состоится игра

"Полесье" примет соперника на стадионе "Татран" в словацком Прешове. Начало - в 21:00 по Киеву. Игру рассудит шведский арбитр Йоаким Эстлинг.

Соперник команды Руслана Ротаня, стартовал на континентальном уровне в Лиге Европы - как обладатель Кубка своей страны. Но уже в 1-м отборочном раунде турнира капитулировал перед румынским "Клужем" (0:0, 0:3).

Команда опустилась в Лигу конференций, где во 2-м раунде квалификации прошла словенский "Марибор" (1:0, 1:1).

Напомним, что "Полесье" в ЛК не без проблем прошло "Санта-Колому" из Андорры (1:2, 4:1).

В плей-офф раунде за право играть в основном этапе турнира победитель украино-венгерского противостояния встретится с итальянской "Фиорентиной". Команда, которая проиграет окончательно вылетит из еврокубков.

Кто фаворит противостояния

Четкого фаворита в двухматчевом противостоянии аналитики букмекерских контор не видят. Но небольшое преимущество отдают украинцам. На то, что в следующий раунд пройдет "Полесье" ставки принимают с коэффициентом - 1,80, на общий успех "Пакша" - 1,93.

Относительно конкретно сегодняшней игры, здесь расклад такой: успех подопечных Ротаня - 2,47, ничья - 3,34, выигрыш "Пакша" - 3,03.

Где смотреть матч

В прямой трансляции матч "Полесье" - "Пакш" на территории Украины покажет "Киевстар ТВ".

Чтобы бесплатно смотреть поединок, достаточно лишь авторизоваться по номеру телефона в приложении или на сайте платформы.