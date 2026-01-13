В Покровську та Мирнограді міські бої, винищуються оператори дронів РФ, - УВ "Схід"

Українські війська в зоні відповідальності угруповання військ "Схід" утримують позиції в зоні Покровсько-Мирноградської агломерації. За минулу добу відбито 57 штурмів, росіяни зазнали значних втрат.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник оперативного командування "Схід" Григорій Шаповал.

Зокрема на Покровському напрямку українські війська зупинили 26 спроб штурмових дій з боку РФ в районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Заповідне, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та Кучерів Яр.

За минулу добу на напрямку за попередніми даними знешкоджено 100 росіян, з яких 66 - безповоротні втрати ворога. Також знищено 45 безпілотників, 12 одиниць автомобільної техніки, 10 одиниць спеціальної техніки.

Безпосередньо в самому Покровську ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація ворога в міській забудові. Північну частину міста утримують українські сили. В Мирнограді знищення росіян ведеться вже на околицях міста.

"Для стримування ворога оборона міста поповнена додатковими силами та засобами. Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограду", - зазначив Шаповал.

Загалом в зоні відповідальності УВ "Схід" за минулу добу росіяни втратили 365 одиниць живої сили. Велику увагу ЗСУ приділяють знищенню операторів дронів РФ: за добу ліквідовано 39 розрахунків ворожих БпАК.

"Знищуємо російських загарників. Бойова робота триває", - резюмував речник.