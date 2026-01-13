В Покровську та Мирнограді міські бої, винищуються оператори дронів РФ, - УВ "Схід"
Українські війська в зоні відповідальності угруповання військ "Схід" утримують позиції в зоні Покровсько-Мирноградської агломерації. За минулу добу відбито 57 штурмів, росіяни зазнали значних втрат.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник оперативного командування "Схід" Григорій Шаповал.
Зокрема на Покровському напрямку українські війська зупинили 26 спроб штурмових дій з боку РФ в районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Заповідне, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та Кучерів Яр.
За минулу добу на напрямку за попередніми даними знешкоджено 100 росіян, з яких 66 - безповоротні втрати ворога. Також знищено 45 безпілотників, 12 одиниць автомобільної техніки, 10 одиниць спеціальної техніки.
Безпосередньо в самому Покровську ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація ворога в міській забудові. Північну частину міста утримують українські сили. В Мирнограді знищення росіян ведеться вже на околицях міста.
"Для стримування ворога оборона міста поповнена додатковими силами та засобами. Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограду", - зазначив Шаповал.
Загалом в зоні відповідальності УВ "Схід" за минулу добу росіяни втратили 365 одиниць живої сили. Велику увагу ЗСУ приділяють знищенню операторів дронів РФ: за добу ліквідовано 39 розрахунків ворожих БпАК.
"Знищуємо російських загарників. Бойова робота триває", - резюмував речник.
Нагадаємо, що станом на 16:00 вівторка, 13 січня, на фронті відбулось 72 бойових зіткнення. Найгарячішим є Покровський напрямок, де окупанти штурмували позиції українських оборонців 28 разів.
Серед іншого, у районі Покровська на Донеччині українські військові зірвали підготовку російських окупантів до штурмових дій. Після отримання даних про скупчення росіян українські війська застосували реактивну артилерію "Град" та розгромили район, де перебували росіяни.