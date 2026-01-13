Під Покровськом ЗСУ "Градами" зірвали ротацію та підготовку штурму РФ
У районі Покровська на Донеччині українські військові зірвали підготовку російських окупантів до штурмових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 25 окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду.
Йдеться про мікрорайон Шахтарський, де розвідка зафіксувала ротацію противника та концентрацію сил для наступу.
Після отримання підтверджених даних по ворожих позиціях Січеславські десантники застосували реактивну артилерію "Град". Залп із десяти снарядів накрив район скупчення сил противника.
У результаті удару було знищено легку техніку, а також уражено живу силу окупантів - за наявною інформацією, противник втратив щонайменше шість військових. Через втрату ресурсів ворог був змушений припинити активні дії на цій ділянці.
У військових зазначають, що це лише один з епізодів щоденної бойової роботи українських підрозділів на Покровському напрямку.
Бої за Покровськ
Покровський напрямок залишається найгарячішою ділянкою фронту за інтенсивністю бойових дій. Російські війська намагаються взяти Покровськ у кільце з кількох напрямків і перекидають туди додаткові підрозділи.
За інформацією Генштабу ЗСУ, 11 січня на цьому відтинку зафіксовано 46 штурмів з боку армії РФ. У Десантно-штурмових військах зазначають, що основні сили ворог зосередив на півдні міста, хоча невеликі групи діють по всій агломерації. Окупанти атакують цілодобово та зазнають значних втрат.
Водночас, як повідомив спікер Генштабу майор Андрій Ковальов, українські захисники продовжують утримувати північну частину Покровська орієнтовно по лінії залізниці. Спроби противника прорватися туди штурмовими групами Сили оборони успішно зривають.
Окрім цього ми писали, що російські окупанти активізували спроби просочитися за допомогою штурмових груп у північну частину Покровська, що вище залізниці. Однак Сили оборони зупиняють зусилля ворога.