В Покровске и Мирнограде городские бои, истребляются операторы дронов РФ, - УВ "Восток"
Украинские войска в зоне ответственности группировки войск "Восток" удерживают позиции в зоне Покровско-Мирноградской агломерации. За минувшие сутки отбито 57 штурмов, россияне понесли значительные потери.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер оперативного командования "Восток" Григорий Шаповал.
В частности, на Покровском направлении украинские войска остановили 26 попыток штурмовых действий со стороны РФ в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Заповедное, Родинское, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и Кучеров Яр.
За минувшие сутки на направлении по предварительным данным обезврежено 100 россиян, из которых 66 - безвозвратные потери врага. Также уничтожено 45 беспилотников, 12 единиц автомобильной техники, 10 единиц специальной техники.
Непосредственно в самом Покровске ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация врага в городской застройке. Северную часть города удерживают украинские силы. В Мирнограде уничтожение россиян ведется уже на окрестностях города.
"Для сдерживания врага оборона города пополнена дополнительными силами и средствами. Логистика остается осложненной. Для усиления наших возможностей принимаются меры по расширению логистических коридоров в Мирноград", - отметил Шаповал.
Всего в зоне ответственности УВ "Восток" за минувшие сутки россияне потеряли 365 единиц живой силы. Большое внимание ВСУ уделяют уничтожению операторов дронов РФ: за сутки ликвидировано 39 расчетов вражеских БпАК.
"Уничтожаем российских захватчиков. Боевая работа продолжается", - резюмировал спикер.
Напомним, что по состоянию на 16:00 вторника, 13 января, на фронте состоялось 72 боевых столкновения. Самым горячим является Покровское направление, где оккупанты штурмовали позиции украинских защитников 28 раз.
Среди прочего, в районе Покровска Донецкой области украинские военные сорвали подготовку российских оккупантов к штурмовым действиям. После получения данных о скоплении россиян украинские войска применили реактивную артиллерию "Град" и разгромили район, где находились россияне.