Ворог атакує на 12 напрямках: Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті

Україна, Вівторок 13 січня 2026 16:41
Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті 13 січня (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Станом на 16:00 вівторка, 13 січня, на фронті відбулось 72 бойових зіткнення. Найгарячішим є Покровський напрямок, де окупанти штурмували позиції українських оборонців 28 разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу в Telegram.

Від артилерійських обстрілів ворога постраждали райони населених пунктів, зокрема Кучерівка, Бачівськ, Волфине, Суходіл, Безсалівка Сумської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках окупанти здійснили 88 обстрілів, з яких вісім - з РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано три ворожих атаки у районах населених пунктів Приліпка та Дегтярне. Дотепер триває один бій.

На Куп’янському напрямку РФ двічі наступала у бік Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку відбулось чотири бойових зіткнення у районі населеного пункту Колодязі та у бік населеного пункту Липове та Ставки.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив дві атаки у районах населених пунктів Дронівка та Федорівка.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві атаки у районі Ступочок та у бік Привілля.

На Костянтинівському напрямку відбито десять ворожих атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Бересток, Яблунівка та у бік Софіївки. Наразі тривають три боєзіткнення.

На Покровському напрямку зафіксовано 28 ворожих штурмів у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне та у бік Філії й Новопавлівки. Відбито 26 атак, два боєзіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили п’ять атак окупантів поблизу населених пунктів Рибне, Єгорівка та Солодке.

На Гуляйпільському напрямку відбито вісім атак росіян у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Оріхівському напрямку станом на зараз ворожих атак не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку росіяни здійснили один штурм у районі Антонівського мосту.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1220950 військових. Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 950 осіб.

