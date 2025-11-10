У Покровську і Мирнограді йдуть дуже важкі бої, але оточення немає, - ЦПД
Наразі у Покровську і Мирнограді йдуть дуже важкі бої, але оточення, яке раніше анонсували раніше росіяни, немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.
"По Покровську і Мирнограду - дуже важкі бої, але оточення, яке анонсували раніше росіяни, немає. Ідея Кірієнка з запрошенням іноземних журналістів провалилася. Сили оборони ведуть дуже складні бої з ворогом, якого надзвичайно багато", - зазначив Коваленко.
Він розповів, що у Купʼянську Сили оборони знищують російські групи в місті, триває робота по ворогу і на Лиманському напрямку, а також оборона на Запорізькому.
Керівник ЦПД підкреслив, що зараз ситуація на фронті вкрай складна.
"Інформаційно росіяни намагалися раніше поширювати на Захід новини про власні "успіхи", але час іде і ці речі ніяк не підтверджуються, що є також окремим епізодом їх інформаційних поразок", - додав Коваленко.
Бої за Покровськ та Мирноград
Нагадаємо, сьогодні речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі РБК-Україна повідомив, що ЗСУ впевнено тримають свої позиції та знищують російських окупантів на підступах до Мирнограда та у міській забудові Покровська.
Раніше Генштаб спростував фейки російської пропаганди про нібито "оточення Покровська".
Там зазначили, що українські Сили оборони продовжують утримувати позиції в межах Покровсько-Мирноградської агломерації, однак ситуація залишається напруженою. Російські підрозділи вже проникли в місто, але українські війська активно ведуть бої, вибиваючи окупантів.
Окрім того, раніше російський диктатор Володимир Путін наказав забезпечити безперешкодний проїзд іноземних журналістів на Донеччину. Зокрема, йдеться про райони нібито блокування ЗСУ у Покровську, Мирнограді та Куп'янську
Днями повідомлялося, що темпи наступу російських військ у Покровську та навколо міста тимчасово сповільнилися, проте ворог продовжує намагатися заблокувати логістичні маршрути ЗСУ в районі Мирнограда.
При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне якнайшвидше захопити Покровськ, аби створити враження, що здатна встановити повний контроль над Донбасом.