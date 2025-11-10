У Покровську і Мирнограді йдуть дуже важкі бої, але оточення немає, - ЦПД

Наразі у Покровську і Мирнограді йдуть дуже важкі бої, але оточення, яке раніше анонсували раніше росіяни, немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.

"По Покровську і Мирнограду - дуже важкі бої, але оточення, яке анонсували раніше росіяни, немає. Ідея Кірієнка з запрошенням іноземних журналістів провалилася. Сили оборони ведуть дуже складні бої з ворогом, якого надзвичайно багато", - зазначив Коваленко.

Він розповів, що у Купʼянську Сили оборони знищують російські групи в місті, триває робота по ворогу і на Лиманському напрямку, а також оборона на Запорізькому.

Керівник ЦПД підкреслив, що зараз ситуація на фронті вкрай складна.

"Інформаційно росіяни намагалися раніше поширювати на Захід новини про власні "успіхи", але час іде і ці речі ніяк не підтверджуються, що є також окремим епізодом їх інформаційних поразок", - додав Коваленко.