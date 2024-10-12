Покровський напрямок перетворюється на катастрофу для росіян, - АТЕШ

Агент руху з числа військовослужбовців 30-ї Окремої мотострілецької бригади (ОМСБР) повідомив про катастрофічні втрати агресора на Покровському напрямку.

Щодня бригади ставлять нові "рекорди" - лише за добу в їхній бригаді до 50 осіб пораненими і вбитими. Лікарні та госпіталі переповнені, цивільних терміново виписують, щоб звільнити місця для поранених окупантів.

Цю інформацію підтвердив агент із числа медперсоналу однієї з лікарень тимчасово окупованої Макіївки. За його словами, окупаційна влада продовжує ігнорувати потреби мирних жителів заради порятунку своїх солдатів.

"Українців виганяють із лікарень, щоб госпіталізувати російських військових", - йдеться у повідомленні.

Фото: партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)