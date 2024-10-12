Покровський напрямок перетворюється на катастрофу для росіян, - АТЕШ

Росія зазнає колосальних втрат особового складу на найгарячішому напрямку в Донецькій області. Лікарні переповнені пораненими військовими агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанський рух "АТЕШ".
Агент руху з числа військовослужбовців 30-ї Окремої мотострілецької бригади (ОМСБР) повідомив про катастрофічні втрати агресора на Покровському напрямку.
Щодня бригади ставлять нові "рекорди" - лише за добу в їхній бригаді до 50 осіб пораненими і вбитими. Лікарні та госпіталі переповнені, цивільних терміново виписують, щоб звільнити місця для поранених окупантів.
Цю інформацію підтвердив агент із числа медперсоналу однієї з лікарень тимчасово окупованої Макіївки. За його словами, окупаційна влада продовжує ігнорувати потреби мирних жителів заради порятунку своїх солдатів.
"Українців виганяють із лікарень, щоб госпіталізувати російських військових", - йдеться у повідомленні.
Фото: партизанський рух "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)
Агенти партизанського руху "АТЕШ" проводять розвідку військових об'єктів РФ і передають координати ЗСУ для нанесення ударів по ворожих об'єктах.
Так, партизани констатували серйозні проблеми з логістикою в російській армії після ракетного удару ЗСУ по нафтобазі у Феодосії в Криму. Атака сталася ще 7 жовтня, нафтобаза досі продовжує горіти.
Крім того, партизани "АТЕШ" провели розвідку арсеналу боєприпасів Чорноморського флоту в окупованому Севастополі.
До того ж, партизани розвідали важливу військову частину в Криму, що розташована в Сімферополі.
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