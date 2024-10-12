RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Покровское направление превращается в катастрофу для россиян, - АТЕШ

Фото: армия РФ несет катастрофические потери на Донбассе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Россия несет колоссальные потери личного состава на наиболее горячем направлении в Донецкой области. Больницы переполнены ранеными военными агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

Агент движения из числа военнослужащих 30-й Отдельной мотострелковой бригады (ОМСБР) сообщил о катастрофических потерях агрессора на Покровском направлении.

Ежедневно бригады ставят новые "рекорды" - только за сутки в их бригаде до 50 человек ранеными и убитыми. Больницы и госпитали переполнены, гражданских срочно выписывают, чтобы освободить места для раненых оккупантов.

Эту информацию подтвердил агент из числа медперсонала одной из больниц временно оккупированной Макеевки. По его словам, оккупационные власти продолжают игнорировать потребности мирных жителей ради спасения своих солдат.

"Украинцев выгоняют из больниц, чтобы госпитализировать российских военных", - отмечается в сообщении.

Фото: партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)

Деятельность украинских партизан

Агенты партизанского движения "АТЕШ" проводят разведку военных объектов РФ и передают координаты ВСУ для нанесения ударов по вражеским объектам.

Так, партизаны констатировали серьезные проблемы с логистикой в российской армии после ракетного удара ВСУ по нефтебазе в Феодосии в Крыму. Атака произошла еще 7 октября, нефтебаза до сих пор продолжает гореть.

Кроме того, партизаны "АТЕШ" провели разведку арсенала боеприпасов Черноморского флота в оккупированном Севастополе.

К тому же, партизаны разведали важную военную часть в Крыму, расположенную в Симферополе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
партизаныВойна в Украине