Покровское направление превращается в катастрофу для россиян, - АТЕШ

Агент движения из числа военнослужащих 30-й Отдельной мотострелковой бригады (ОМСБР) сообщил о катастрофических потерях агрессора на Покровском направлении.

Ежедневно бригады ставят новые "рекорды" - только за сутки в их бригаде до 50 человек ранеными и убитыми. Больницы и госпитали переполнены, гражданских срочно выписывают, чтобы освободить места для раненых оккупантов.

Эту информацию подтвердил агент из числа медперсонала одной из больниц временно оккупированной Макеевки. По его словам, оккупационные власти продолжают игнорировать потребности мирных жителей ради спасения своих солдат.

"Украинцев выгоняют из больниц, чтобы госпитализировать российских военных", - отмечается в сообщении.

Фото: партизанское движение "АТЕШ" (t.me/atesh_ua)